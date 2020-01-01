حماس:تصريحات المالكي تؤكد عدم جدية السلطة في مواجهة مخطط الضم وقطع العلاقة مع الاحتلال

غزة / سما /

علقت حركة حماس على تصريحات وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي حول استعداد السلطة الفلسطينية لعقد لقاء مع الإسرائيليين في العاصمة الروسية موسكو.

واعتبر المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات المالكي تعكس عدم جدية السلطة بتنفيذ قرارات قطع علاقتها مع الاحتلال.

وقال قاسم إن "هذه التصريحات تؤكد افتقار قيادة السلطة لإرادة مواجهة مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية، وأن هذه القيادة ما زالت تراهن على العلاقة مع حكومة الاحتلال".

وأضاف:" سيظل مطلوباً من قيادة السلطة الاقتراب من الإجماع الوطني الداعي إلى إطلاق حالة مقاومة شاملة ضمن استراتيجية نضال موحدة يشارك فيها الكل الوطني".