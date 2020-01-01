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المعاهد الأزهرية تجدد مبايعتها للرئيس محمود عباس

الثلاثاء 02 يونيو 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعاهد الأزهرية تجدد مبايعتها للرئيس محمود عباس


غزة / سما /

جددت المعاهد الأزهرية في فلسطين مبايعتها للرئيس محمود عباس، وقراره بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني.

وأكد عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين علي النجار، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن كوادر المعاهد الأزهرية الأكاديمية والإدارية كافة، يقفون خلف الرئيس في دفاعه عن قدسية الأرض الفلسطينية، واستقلال القرار الوطني.

وأضاف ان المعاهد ستوظف إمكانياتها التوعوية في مختلف الميادين، استنادا لموقف القيادة الفلسطينية، في مجابهة منهجية وغطرسة الاحتلال.

وأشار النجار إلى أن المعاهد جزء أصيل من مؤسسات مجتمعنا التعليمية والتربوية، التي تضع ثقتها المطلقة بالقيادة التي تعمل على إيصال أبناء شعبنا وقضيتهم العادلة إلى بر الأمان، وتحقيق آماله وتطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

#المعاهد الأزهرية #الرئيس عباس #التنسيق الامني

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