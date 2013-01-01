تحويل الاسير الششتري من نابلس للاعتقال الاداري

نابلس / سما /

حولت سلطات الاحتلال ممثل الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، الاسير زاهر الششتري الى الاعتقال الاداري مدة ثلاثة شهور.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الششتري (56 عاما) في الحادي عشر من أيار الماضي بعد اقتحام منزله في حي رأس العين داخل وسط مدينة نابلس.

يشار الى ان الششتري كان قد اعتقل عدة مرات من قبل قوات الاحتلال وأمضى فترات طويلة في الاسر، وخلال اعتقاله الاخير لمدة عام ما بين 2013 - 2014، تعرض لجلطة ما زال يعاني من آثارها حتى الان ويحتاج الى رعاية طبية خاصة.