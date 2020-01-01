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ارجاع شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات في قلقيلية

الثلاثاء 02 يونيو 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارجاع شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات في قلقيلية


قلقيلية / سما /

تمكنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع جهازي الامن الوطني والشرطة الفلسطينية في قلقيلية من أرجاع شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بنفايات ورش البناء وبلاستيكية الى مصدرها في إسرائيل من خلال المعبر الحدودي، وفقاً الإجراءات القانونية المتبعة.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحافي بان الشاحنة كانت تحاول التخلص من النفايات في أراضي كفر ثلث ــ سنيريا في محافظة قلقيلية، وتم اتخاذ اجراءات بحق أصحاب الأراضي بمنع دخول الشاحنات المحملة بالنفايات الى أراضيهم وتعهدهم لدى الشرطة بمنع تكرار مثل هذه المحاولات المخالفة لقانون البيئة الفلسطيني.

ودعت المواطنين بعدم التعاطي مع مثل هذه الحالات وقبول النفايات في أراضينا لما يشكل ذلك من خطورة على البيئة والصحة العامة، ويعد استقبالها جريمة بيئية يعاقب عليها القانون مشددة على ضرورة التبليغ مباشرة عن أي حالة مشتبه لاتخاذ المقتضى القانوني الفوري في مثل هذه الحالات ومنع تحويل ارض دولة فلسطين الى مكبات للنفايات الإسرائيلية.

#سلطة جودة البيئة #شاحنة نفايات #اسرائيل

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