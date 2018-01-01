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الأونروا تقرر إنهاء عقود عمل عشرات موظفي البطالة في قطاع غزة

الثلاثاء 02 يونيو 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تقرر إنهاء عقود عمل عشرات موظفي البطالة في قطاع غزة


غزة / الاناضول/

قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إنهاء عقود عمل مؤقتة لعشرات الموظفين في قطاع غزة وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.

وقال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة ان الوكالة قررت إنهاء عقود عمل "مؤقتة" لنحو 106 من العاملين لديها في قطاع غزة على بند "البطالة" (التشغيل المؤقت)، نهاية الشهر الحالي.

وأضاف إن تلك العقود تخص عاملين في المنظمات المجتمعية؛ ومن بينها مؤسسات تعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر أن هؤلاء العاملين "تم تمديد عقودهم على مدار السنوات الماضية (.. مبينا أن هذا القرار يأتي في ظل "الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها وكالة أونروا، ومشروع تشغيل البطالة".

وأوضح أن وكالة أونروا "تبحث عن طرق أكثر فعالية لمساعدة تلك الفئة والمؤسسات". بحسب الاناضول

وفي 31 ديسمبر/ كانون أول لعام 2019، أنهت "أونروا" عقود عمل مؤقت (بطالة) لنحو 70 عاملاً.

وفي مارس/ آذار الماضي، قالت "أونروا" إنها تعاني من عجز مالي يقدّر بنحو مليار دولار، من أصل 1.4 مليار.

وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لأزيد من 5.3 ملايين لاجئ في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ 360 مليون دولار منذ 2018، لرفض الفلسطينيين الخطة الأمريكية المعروفة باسم " صفقة القرن "، التي تنتقص بشكل خطير من الحقوق الفلسطينية التي أقرتها القرارات الدولية.

#الاونروا #بطالة #غزة

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