بومبيو: سنمنع المحكمة الجنائية الدولية من مقاضاة إسرائيل والولايات المتحدة

واشنطن/ وكالات/

اعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، صباح اليوم أن الإدارة الامريكية ستعلن قريبا عن الخطوات التي تنوي اتخاذها لمنع مقاضاة الولايات المتحدة وإسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتهم "ارتكاب جرائم حرب".

وقال بومبيو اليوم خلال مقابلة مع برنامج "بودكاست" المعروف بولائه للمحافظين :"نحن مصممون على حماية الأمريكيين و حلفائنا في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة".

كما اعرب بومبيو في المقابلة عن "قلقه الشديد" من المحاولة لمحاكمة الولايات المتحدة بسبب "جرائم يزعم انها ارتكبت خلال الحرب في أفغانستان". وتابع ان المحكمة الدولية في لاهاي أصبحت "فاسدة" على حد تعبيره، وتلاحق "الشبان الأمريكيين الذين حاربوا بشدة، بموجب قانون الدولة الأكثر تحضرا في العالم".

وكان بومبيو حذر منتصف الشهر الماضي المحكمة الدولية من مغبة محاكمة إسرائيل وقال في بيان :"ان المحكمة الجنائية الدولية تمثل هيئة سياسية وليس مؤسسة قضائية مشيرا الى ان إسرائيل لم تعد إلى جانب الولايات المتحدة، طرفاً في اتفاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة".