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هدد فيها نتنياهو: اعتقال جندي إسرائيلي بسبب تغريدة

الثلاثاء 02 يونيو 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدد فيها نتنياهو: اعتقال جندي إسرائيلي بسبب تغريدة


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب عن اعتقال جندي إسرائيلي،21 عاما، بسبب نشره تغريدة يهدد فيها رئيس الوزراء نتنياهو.
 
وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الشرطة اعتقلت جنديا من شمالي البلاد، بسبب نشره لتغريدة على أحد وسائل التواصل الاجتماعي، هدد فيها نتنياهو.
 
ووفقا لصحيفة يديعوت، تعقبت وحدة السايبر بقسم التحقيقات الخاصة بالشرطة، "لاهب 433" مصادر التغريدة، وقامت باعتقال الجندي.
 
وأشارت الصحيفة، الى أن الجندي يخضع حاليا للتحقيق، وسيتم تمديد اعتقاله بمحكمة الصلح في ريشون ليتسون، على ذمة التحقيق.

#نتنياهو #اسرائيل #اعتقال جندي

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