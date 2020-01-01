تغريدة.. محمد هنيدي يكشف سبب تغيّبه عن جنازة الراحل حسن حسني!

وكالات / سما /

كشف النجم المصري محمد هنيدي، سبب غيابه عن جنازة الراحل حسن حسني، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها.

وقال هنيدي إن سبب غيابه هو تركيبه دعامات للقلب قبل وفاة حسني بيومين، وأن الأطباء نصحوه بعدم القيام بأي حركة.

وأضاف في حسابه على تويتر: “حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني، اكيد عمري ما هتأخر على وداع اخير له الا لسبب قوي .عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين اي حركة. ربنا يرحمك يا عم حسن ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده”.

وتعاون هنيدي وحسني في العديد من الأعمال الدرامية، منها مسرحية “حزمني يا” وأفلام “يا أنا يا خالتي” و”عسكر في المعسكر”.

وبعد إعلان محمد هنيدي عن ظروفه الصحية، سارع العديد من زملائه الفنانين بالدعاء له بالشفاء، مثل الفنان هاني رمزي، إذ كتب له: “ألف سلامة عليك يا صاحبي وخروجك بالسلامة من العملية الجراحية”.





