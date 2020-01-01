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أول رسالة من محمد رمضان بعد أزمة زفاف شقيقته

الثلاثاء 02 يونيو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول رسالة من محمد رمضان بعد أزمة زفاف شقيقته


وكالات / سما /

صدر عن الفنان المصري، محمد رمضان، أول تعليق بعد أزمة زفاف شقيقته وإلقاء الشرطة القبض على عريسها، بسبب عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وجاءت رسالة محمد رمضان في صورة تهنئة لشقيقته عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: " "أختي ضلعي ونصف قلب أمي اللهم احفظها وأسعدها".

وألقت مباحث الجيزة القبض على زوج شقيقة الفنان المصري محمد رمضان بعد ساعات من حفل زفاف داخل فيلا على الطريق الصحراوي.

وكشف مصدر أمني، أنه تلقى إخطارا بإقامة حفل زفاف في منطقة الشيخ زايد، جنوب القاهرة، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، وتفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة"، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا.

وأضاف المصدر الأمني أنه بعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة، مشيرا إلى أن الزوج أقر أن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ونشر محمد رمضان لقطات من الحفل وهو يرتدي الكمامة مع شقيقته العروس، وفيما أظهرت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن العروسين وعددا من الضيوف التزموا بوضع الكمامات، أظهرتهم صور أخرى من دونها.

#محمد رمضان #مصر

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