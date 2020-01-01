بلدية غزة: تحسن ملحوظ طرأ على جودة مياه البحر

غزة / سما /

أظهرت نتائج الفحص التي أجرتها بلدية غزة ووزارة الصحة وسلطة جودة البيئة أن تحسناً ملحوظاً طرأ على نظافة وجودة مياه شاطئ بحر المدينة بعد التوقف الإضطراي لضخ المياه العادمة لشاطئ البحر.

وأفادت بلدية غزة أنه تم أخذ عينات من مناطق مختلفة من شاطئ بحر المدينة في أواخر شهر نيسان/ إبريل الماضي وتم إجراء الفحص لها في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً طرأ في جودة المياه في معظم مناطق شاطئ بحر المدنية وفقاً للمواصفات والمعايير الفلسطينية .

وبينت البلدية أنها تجري بالتعاون مع وزارة الحصة وسلطة جودة البيئة فحوصات بشكل دوري لمياه شاطئ البحر للتأكد من جودتها وصحتها وعدم وجود ملوثات بها وإعلام المواطنين بالنتائج التي تظهرها الفحوصات .