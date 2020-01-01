الخارجية: مؤسسات دولة الاحتلال تهدف لتشويه الموقف الرسمي أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن هناك هجوما ممنهجا من مؤسسات دولة الاحتلال بهدف تشويه الموقف الفلسطيني الرسمي أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، بعد أن تأكد لها صلابة وصدقية هذا الموقف الذي يقوده الرئيس محمود عباس في مواجهة قرار الضم، وما لحقه من اجراءات استعمارية على الأرض.

وأدانت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ما نشرته صحيفة "اسرائيل اليوم"، وموقع "القناة السابعة" الاستيطانية من تصريحات ملفقة ومختلقة على لسان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في تحريف متعمد لما جاء في مقابلته مع صوت فلسطين صباح يوم الاثنين.

وأدانت الصحافة الصفراء التي تبث السموم والكذب في هذه المرحلة بالذات لتشويه الموقف الفلسطيني الرسمي من موضوع الضم، مؤكدة أن ما تم نشره يختلف تماماً ويتناقض جملةً وتفصيلاً مع ما جاء في مقابلة المالكي بشأن الموقف العربي من عملية الضم، وأن المقابلة متوفرة بالكامل على صفحة الوزارة.

وأكد البيان أن الوزارة تدرس مقاضاة صحيفة "إسرائيل اليوم" لنشرها الأكاذيب على لسان الوزير رياض المالكي.