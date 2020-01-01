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فرنسا تدعم الموازنة العامة بقيمة 8 ملايين يورو

الثلاثاء 02 يونيو 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تدعم الموازنة العامة بقيمة 8 ملايين يورو


رام الله / سما /

وقع وزير المالية "شكري بشارة"، اليوم الثلاثاء، مع القنصل العام الفرنسي "رنييه تروكاز" ، اتفاقية لدعم موازنة العام 2020 ، بقيمة 8 مليون يورو مقدمة من الحكومة الفرنسية بهدف تمويل خطة التنمية الوطنية وتعزيز بناء مؤسسات الدولة.

وأشاد الوزير بشارة بقيمة ومعنى الدعم الفرنسي الذي وصفه بالدعم المتكامل، كونه يُعنى بدعم العديد من القطاعات المهمة والحيوية، مثل قطاعات: المياه، والطاقة، والقطاع الخاص حيث توفر الحكومة الفرنسية قروضا ميسرة ومنحا لدعم وتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم.

وأضاف بشارة أن فرنسا من أكثر الدول الداعمة لدولة فلسطين وأشاد بموقف الحكومة الفرنسية الرافض لمخططات الضم الاسرائيلية.

بدوره، أكّد القنصل العام على استمرار الدعم الفرنسي للموازنة الفلسطينية، وجميع القطاعات المختلفة، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية على استعداد لمواصلة جهودها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

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