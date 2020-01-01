خلال الأيام القادمة.. وقفة عز ستصرف 500 شيقل لـ 30 ألف أسرة

رام الله / سما /

أعلن رئيس صندوق وقفة عز الدكتور طلال ناصر الدين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف مبلغ 500 شيقل لـ30 ألف أسرة معوزة خلال الأيام القادمة .

وأكد ناصر الدين في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن صرف المبالغ المالية سيتم بعد الانتهاء من فرز القوائم التي تم تسلمها من وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال ناصر الدين: "إن حجم المساعدات التي وصلت الصندوق لم تتجاوز الـ61 مليون شيقل، معرباً عن أمله في أن يصل إلى الصندوق مبالغ أكثر ليتم صرفها للعمال والأسر المعوزة.

وأوضح ناصر الدين، أنه تم اقتطاع مبالغ مالية من الصندوق وتحويلها لمشافي القدس، مضيفاً أنه سيُحول دفعة ثانية إلى هذه المشافي نهاية الأسبوع الجاري.