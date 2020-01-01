  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خلال الأيام القادمة.. وقفة عز ستصرف 500 شيقل لـ 30 ألف أسرة

الثلاثاء 02 يونيو 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال الأيام القادمة.. وقفة عز ستصرف 500 شيقل لـ 30 ألف أسرة


رام الله / سما /

أعلن رئيس صندوق وقفة عز الدكتور طلال ناصر الدين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف مبلغ 500 شيقل لـ30 ألف أسرة معوزة خلال الأيام القادمة .

وأكد ناصر الدين في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن صرف المبالغ المالية سيتم بعد الانتهاء من فرز القوائم التي تم تسلمها من وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال ناصر الدين: "إن حجم المساعدات التي وصلت الصندوق لم تتجاوز الـ61 مليون شيقل، معرباً عن أمله في أن يصل إلى الصندوق مبالغ أكثر ليتم صرفها للعمال والأسر المعوزة.

وأوضح ناصر الدين، أنه تم اقتطاع مبالغ مالية من الصندوق وتحويلها لمشافي القدس، مضيفاً أنه سيُحول دفعة ثانية إلى هذه المشافي نهاية الأسبوع الجاري.

#صندوق وقفة عز #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نقاشات حول كيفية التعامل مع خروج الرئيس من رام الله دون تنسيق مع اسرائيل

يعالج في 4 أيام: روسيا تعلن طرح أول دواء معتمد لعلاج "كوفيد 19"..

غانتس يأمر الجيش الاسرائيلي بالاستعداد للضم.. ومكالمة بين نتنياهو وكوشنر ومسؤولين من الجانبين

الأوقاف بغزة تعلن فتح المساجد امام صلاة الجماعة ابتداء من فجر الأربعاء

فيديو: ترامب يتحدى المتظاهرين ويخرج من تحت الأرض وسط انتشار كبير للامن

نيويورك تايمز: ضم الضفة الغربية انتهاك وقح للقانون الدولي

الهباش يوضح حقيقة الانباء حول وجود موافقة أردنية أو سعودية على تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

رويترز تكشف عن اسم المؤسسة المالية المقترحة للسلطة الفلسطينية ومهامها

الأول من نوعه.. قرار أمريكي بخصوص منفذي العمليات الفردية ضد المستوطنين

بينهم طفل .. تسجيل اصابتين بفيروس كورونا في قلقيلية

860x484 (1)

أمر نادر الحدوث.. الطفل دوابشة سيدلي بشهادته ويواجه قاتل عائلته حرقًا

مسؤول إسرائيلي : الإدارة الأميركية غير متحمسة لتطبيق السيادة