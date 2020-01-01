مستوطن يجرف أراضي في تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا

أريحا / سما /

جرف مستوطن، اليوم الثلاثاء، أراضي في تجمع عرب المليحات على طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، تمهيدا لإقامة جدار قرب التجمع.

وأفاد أمين سر حركة فتح في المعرجات سليمان مليحات ، بأن مستوطنا مسلحا، جرف أراضي بمساحة 350 دونما، على الجهة الشرقية من مدرسة بدو الكعابنة الثانوية، لصالح إقامة جدار يفصل البؤرة الاستيطانية عن التجمع.

ويسعى الاحتلال ومستوطنوه إلى تهجير المواطنين من أراضيهم في التجمعات البدوية، على طريق المعرجات، من خلال عمليات هدم "البركسات" والمساكن، وملاحقة المواطنين ورعاة الاغنام، لصالح التوسع الاستيطاني.