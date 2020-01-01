مستوطنون يطردون مزارعين بالقوة من أراضيهم شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

أقدم مستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على طرد مزارعين من أراضيهم في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال ، بأن مستوطني "ايلي هناحيل"، و"معالي عاموس"، طردوا مزارعين من اراضيهم اثناء حراثتها بحجة انه يتطلب منهم الحصول على تصريح خاص للدخول اليها، مشيرا الى أن المزارعين لا يستطيعون دخولها وسط تهديدات المستوطنين.

يشار الى أن قرية كيسان تعرضت في الفترة الأخيرة الى مضايقات جمة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، كان آخرها إطلاق الرصاص على حاجز المحبة، وكذلك إيقاف العمل في شارع مشترك مع قرية الرشايدة والاستيلاء على معدات العمل.