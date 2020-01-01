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الاحتلال يخطر بإزالة خيمتين سكنيتين جنوب الخليل

الثلاثاء 02 يونيو 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين بإزالة خيمتين سكنيتين في قرية التوانة شرق يطا جنوب محافظة الخليل.

وأفاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور ، بأن قوات الاحتلال أخطرت شفهيا مواطنين من عائلة ربعي، بإزالة خيمتين سكنيتين، يقطنانهما وعائلاتهما في قرية التوانة.

وأشار العمور، إلى أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، صعّدوا من هجماتهم على القرية بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة، ونصبوا قبل أيام بيتا متنقلا "كرفانا" وخيمة على أراضي المواطنين في القرية.

#الاحتلال

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