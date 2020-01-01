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روسيا تختبر عقار "أفيفافير" لعلاج "كوفيد-19"

الثلاثاء 02 يونيو 2020 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تختبر عقار "أفيفافير" لعلاج "كوفيد-19"


وكالات / سما /

تجري روسيا حاليًا اختبارات سريرية لعقار أفيفافير، الذي قد يثبت أنه علاج فعال لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، طبقا لبيان أصدرته الشركة المنتجة للعقار .

وقالت مجموعة (ِشيمرار) في بيان إن "عقار أفيفافير هو أول دواء مضاد للفيروسات بتأثير مباشر مسجل في روسيا ثبتت فاعليته ضد كوفيد-19 في التجارب السريرية".

وذكر البيان أن المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التي تشمل 330 مريضا ووافقت عليها وزارة الصحة الروسية في 21 مايو ، لا تزال جارية.

وأضافت الشركة أن فاعلية الدواء تفوق 80 بالمئة، وهو معيار لعقار يتمتع بنشاط كبير مضاد للفيروسات.

#روسيا #عقار #كوفيد 19

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