الاحتلال يستهدف الصيادين ويتوغل شرق غزة

غزة / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين بالرصاص وخراطيم المياه في عرض بحر مدينة غزة، وتوغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرقها.

وأفادت مصادر محلية ، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، ما أضطرهم للمغادرة والعودة إلى الشاطئ.

وأضاف أن آليات عسكرية إسرائيلية تضم دبابات وجرافات، انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي بمدينة غزة توغلت لليوم الثاني على التوالي لعشرات الأمتار داخل أراضي المواطنين بحي الزيتون شرق المدينة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين والمزارعين، وتتوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع.