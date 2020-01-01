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إتش بي تكشف عن أحدث خوذاتها للواقع الافتراضي

الثلاثاء 02 يونيو 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إتش بي تكشف عن أحدث خوذاتها للواقع الافتراضي


وكالات / سما /

بعد أن انتظر المستخدمون لعام تقريبا، أعلنت شركة إتش بي عن خوذتها الأحدث للواقع الافتراضي.

وتبعا لإتش بي فإن خوذتها الجديدة Reverb G2 التي طورتها بالتعاون مع مايكروسوفت أتت بتحسينات كثيرة مقارنة بخوذ Reverb التي طرحت العام الفائت، فقد عالجت هذه الخوذة المشكلات القديمة التي كان يعاني منها المستخدمون والتي كانت تتعلق بضبابية عرض الصور أحيانا.

وزود الهيكل الأساسي للخوذة بإطار مصنوع من المطاط والبلاستك الطري الذي يجعل من ارتداء الخوذة أكثر ملاءمة لجميع المستخدمين، كما حصل على عدستين مزودتين بشاشات مدمجة دقة عرض كل شاشة منها (2160/2160) بيكسل، مع إمكانية تعديل المسافة بين العدسات لتلائم أعين المستخدم.

وجاءت الشاشات بتردد 120 هيرتزا، وزاوية عرض 130 درجة، ما يجعلها أداة ممتازة لعرض الصور بوضوح كبير.

وحصلت Reverb G2 على مكبرات صوت توزع الأصوات بشكل يبدو أقرب إلى الواقع، إضافة إلى قبضات مميزة مزودة بحساسات حركة لتسهيل التحكم بألعاب الفيديو التي تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي، كما حصلت تلك القبضات على ميزات اهتزاز تمنح المستخدم شعورا أكثر واقعية أثناء اللعب.

وستتوفر هذه الخوذ اعتبارا من خريف العام الجاري في الولايات المتحدة والعديد من أسواق العالم، بسعر 599 دولارا.

#إتش بي #خوذة

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