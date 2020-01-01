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شركة ZTE تتحدى هواوي بهاتف جديد

الثلاثاء 02 يونيو 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة ZTE تتحدى هواوي بهاتف جديد


وكالات / سما /

قررت شركة ZTE الصينية الدخول في سباق جديد لإنتاج الهواتف المتطورة والرخيصة مع شركة هواوي، وأعلنت عن نيتها إطلاق هاتف 5G متطور سعره قرابة 180 دولارا فقط.

ومن المفترض أن يطلق الهاتف الجديد في أول يونيو المقبل، ويزود بهيكل مقاوم للماء والغبار فيه شاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، مدمج تحتها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

كما سيحصل الجهاز على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال من نوع Nano-SIM ، ومنفذ Type-C 1.0 ، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع +Quick Charge 4، ويمكن شحنها بشاحن (18واطا).

أما معالج هذه الجهاز فسيكون ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G، وذاكرة الوصول العشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128/256 غيغابايت، ومعالج الرسوميات Adreno 620.

والكاميرا الأساسية له ستأتي بأربع عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

#هواوي #الصين

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