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حماس تدعو إلى حراك سياسي وإعلامي واسع لمواجهة "الضم"

الثلاثاء 02 يونيو 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو إلى حراك سياسي وإعلامي واسع لمواجهة "الضم"


غزة / سما /

دعا رأفت مُرة رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس، إلى حراك سياسي وإعلامي واسع لمواجهة المخطط الإسرائيلي، مؤكداً هوية الضفة الغربية الوطنية ومكانتها في التاريخ والحاضر الفلسطيني، ودورها الوطني في مقاومة الاحتلال.

وحذر مُرة في تصريح صحفي له، من المخاطر الناتجة عن المخططات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية وما ستؤدي إليه هذه المشاريع من نتائج تستهدف القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني.

ودعا مُرة إلى مواجهة هذه المخططات من خلال الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج على قاعدة الصمود والمقاومة ومواجهة المشروع الصهيوني بكل الوسائل. وفق نص البيان.

وأشار إلى أن المخطط الإسرائيلي ضد الضفة الغربية سيؤدي إلى المزيد من الممارسات الإسرائيلية الإرهابية ضد الأهل في الضفة، وسيجزئ المناطق ويهدد الوجود السكاني الفلسطيني، ويستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية.

وشدد مرة على ضرورة اعتبار مهمة الدفاع عن الضفة الغربية ومواجهة مخططات الضم مهمة وطنية إنسانية لكل من يتبنى نهج المقاومة ويدعم الحق الفلسطيني ويمتلك القيم والأخلاق الإنسانية.

وعدّ مشروع الضم تهديداً مباشراً للفلسطينيين، ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقه بكل الوسائل، مؤكداً أن الفلسطينيين الذين واجهوا وعد بلفور واتفاق أوسلو وكل المخططات الإسرائيلية سيواجهون هذا المخطط بحزم وشجاعة.

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