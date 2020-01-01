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اعتقال إسرائيلي هدد نتنياهو وعائلته بالقتل

الثلاثاء 02 يونيو 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال إسرائيلي هدد نتنياهو وعائلته بالقتل


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت إسرائيلي يبلغ من العمر 21 عامًا، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلته بالقتل، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن :"وحدة السايبر في "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية تمكنت من كشف واعتقال جندي إسرائيلي  متورط بنشر تهديد عبر فيسبوك ضد رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته بالقـتل.

واوضحت انه سيتم تمديد اعتقاله بعد عرضه على محكمة الصلح في ريشون لتسيون.

وكان نتنياهو أعلن أمس أنه قدم شكوى للشرطة ضد إسرائيلي هدد بقتله وعائلته.

#نتنياهو #تهديد #قتل

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