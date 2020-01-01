غزة : الكشافة تنظم مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين

غزة / سما /

نظمت المجموعات الكشفية في محافظة شمال غزة ، مسيرة كشفية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين ، والذي صادف يوم الاحد 31/ايار كل عام ، وقد شارك في المسيرة التي جاءت تحت عنوان " كورونا وداعا للتدخين " عضو المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية القائد ابراهيم مسعود .وقد القى القائد مسعود كلمة بالمشاركين : شكر فيها المجموعات الكشفية التي شاركت في المسيرة، واصفا اياه بالنشاط المميز، والذي دأبت المجموعات الكشفية في شمال غوة على تنظيم مثله .

واضاف ان مثل هذه الانشطة تلامس حاجة المجتمع الفلسطيني .وتعبر عن دور الحركة الكشفية في خدمة المجتمع وبالتالي نشر العقيدة الكشفية .

من جانبه شكر القائد علاء سرور مسؤول القافلة الكشفية التوعوية ، المجموعات الكشفية المشاركة ، واكد ان القافلة بما تضمنته من اشكال واجسام وعبارات توعوية ،لفت نظر المواطنين، وايضا بما تضمنته من عبارات اكدت على الاثار السلبية للتدخين على صحة الانسان . اما القائد منير البس منسق القافلة فقال : ان التدخين بأشكاله المختلفة سواء بالسيجارة او بالأرجلة او السيجارة الالكترونية له مضارعديدة ، فهو يقلل من قدرة الرئة على العمل ،علاوة عن ان المدخنين اكثر عرضة للإصابة بالفايروس ، واعتبر ان انتشار المرض فرصة جيدة لإقلاع الناس عن التدخين . وفي نهاية حديثه اكد ان هناك العديد من المبادرات الكشفية المجتمعية بانتظار التنفيذ على اجندة مجموعات شمال غزة .

وقد اختتمت الكشافة نشاطها في دوارمدينة الشيخ زايد ببيت لاهيا ، حيث تم تكريم عدد من المواطنين الذين اقلعوا عن التدخين

جدير بالذكر ان منظمة الصحة العاليمة تحتفل في 31/ مايو من كل عام ، باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين ، والذي يأتي هذا العام في ظل انتشار جائحة كورونا