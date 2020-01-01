ملعب فلسطين جاهز لمباريات الكأس

غزة / سما /

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن جهوزية ملعب فلسطين الدولي لاستقبال المباريات المتبقية من كأس القطاع.

وقال محمد الدلو مدير عام مجمع فلسطين الرياضي, إن الملعب أصبح متاحا أمام الفرق المشاركة في بطولة الكأس, بعدما قرر المجلس منحهم بعض الحصص التدريبية, قبل خوض مبارياتها على الملعب.

وأوضح الدلو, أن القرار جاء بهدف إنجاح بطولة الكأس, والعمل على مساعدة الأندية في تجهيز فرقها قبل استكمال المنافسات في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ودعا الأندية الراغبة في حجز الملعب, لمخاطبة المجلس الأعلى للشباب والرياضة, بهدف ترتيب الأمور وفق المواعيد المناسبة.