رونالدو كان قريبًا من هذا النادي قبل الانتقال ليوفنتوس

وكالات / سما /

كشف ماسيميليانو ميرابيلي المدير الرياضي السابق لنادي ميلان الإيطالي، عن مفاجأة كانت ستُسعد عشاق الفريق، حيث كان كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ولاعب ريال مدريد السابق قريبًا من الانتقال لصفوف الفريق بدلاً من السيدة العجوز.

وانتقل رونالدو إلى البيانكونيري عام 2018 بعد أن قضى 9 سنوات في ملعب سانتياجو برنابيو مقابل 100 مليون جنيه استرليني ليخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.

وتحدث ميرابيلي عبر القناة الرياضية الإيطالية “سبورت إيطاليا”، موضحًا أنه تم الحديث مع خوخي مينيدز وكيل أعمال الدون حول عملية انضمامه للروسيونيري.

وقال:”علمنا أنه كانت ستصبح هناك مشاكل مع ريال مدريد ورونالدو، فعلنا كل شيء، لكن المُلاك الصينيين ألغوا الاتفاقات لأنها لم تكن مناسبة”.

وأكد:” مع المُلاك الحاليين، كان رونالدو سيصبح لاعبًا في ميلان

كما صرح المدير الرياضي السابق لميلان بان النادي كان سيتعاقد مع أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي للغريم انتر ميلان، لكن ذلك، لكنها كانت مجرد محادثات مع المدرب ولم تنتهي إلى نتيجة”.