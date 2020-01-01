بيريز : ريال مدريد لن يلعب في برنابيو عندما يعود الدوري الإسباني

وكالات / سما /

صرح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بأن الفريق لن يلعب باقي مبارياته بالدوري على ملعبه الشهير “سانتياجو برنابيو”، مشيراً إلى أن ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” سيحتضن باقي اللقاءات حتى نهاية الموسم.

وبدأ ريال مدريد في أعمال التطوير بملعب “سانتياجو برنابيو”، مما جعله غير مؤهل لاستضافة مباريات المرينجي المتبقية بالدوري.

وأشارت الصحف الإسبانية في الأيام الماضية عن نقل مباريات الريال لملعب آخر بسبب أعمال التطوير في البرنابيو، وهو ما أكد عليه فلورنتينو بيريز خطابه المرسل إلى أعضاء النادي الملكي.

وأشار موقع “جول” بنسخته العالمية بأن ملعب ألفريدو دي ستيفانو سيتم تجهيزه لاستضافة باقي مباريات ريال مدريد هذا الموسم، من خلال وضع أضواء كاشفة ومساحات إعلانية جديدة، بالإضافة إلى تثبيت تقنية الفار هناك.

ويتبقى لفريق ريال مدريد ست مباريات على ملعبه أمام “إيبار، وفالنسيا، وريال مايوركا، وخيتافي، وألافيس، وأخيراً فياريال”.

وتحدث فلورنتينو بيريز لأعضاء النادي قائلاً “مع عودة الدوري الإسباني، فالمباريات المتبقية على ملعبنا ستقام في ملعب ألفريدو دي ستيفانو”.

وأضاف “هذا القرار سيسمح لنا بالمضي قدماً في أعمال التطوير بملعب سانتياجو برنابيو”.

الجدير بالذكر أن مباراة ريال مدريد الأولى بالليجا بعد عودة النشاط ستكون على ملعبه “دي ستيفانو” أمام إيبار في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.