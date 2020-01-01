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تحرك مفاجئ من بايرن ميونخ لاستعادة كروس

الثلاثاء 02 يونيو 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحرك مفاجئ من بايرن ميونخ لاستعادة كروس


وكالات / سما /

يرغب فريق بايرن ميونخ استعاده نجمه السابق توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، لقيادة مشروع الفريق الجديد في العام المقبل.

وأشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن فيروس كورونا عرقل خطط بايرن ميونخ بالكامل، ويحاول هربرت هاينز رئيس النادي الجديد، إضفاء الطابع الألماني على الفريق بالتعاقد مع لاعبي البوندسليجا أو غيرهم من الألمان في الخارج لاستعادة هوية الفريق.

ووضع بايرن ميونخ بعض النجوم الألمان ضمن قائمة أهدافه الرئيسية، مثل كاي هافيرتز وساني وغيرهم.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد لم يعط أي اهتمام لرغبة بايرن ميونخ في ضم كروس تحت أي ظرف، وسيتذكر دائماً استثماره وضمه بمبلغ 25 مليون يورو فقط، فهو أحد قادة الفريق وكان سبباً رئيسياً في فوز النادي الملكي بدوري الأبطال 3 مرات على التوالي.

وقرر فلورتينو بيريز قبل عام تمديد عقد كروس حتى عام 2023 مع زيادة في راتبه، وعلى الرغم من أن اللاعب الألماني الدولي يتذكر أوقاته الرائعة في آليانز آرينا، إلا أنه اعترف في أكثر من مناسبة برغبته في الاعتزال في سانتياجو برنابيو.

#ريال مدريد #بايرن ميونخ #توني كروس

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