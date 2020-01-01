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ميسي يزف خبرا سارا لجماهير برشلونة

الثلاثاء 02 يونيو 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يزف خبرا سارا لجماهير برشلونة


وكالات / سما /

يتواجد لدى "ليونيل ميسي" في عقده الساري مع برشلونة خيار المغادرة مجانا هذا الصيف، لكن قائد النادي قرر أنه سيبقى في كامب نو لموسم آخر على الأقل، وفق ما نشرته وسائل الإعلام الإسبانية.

وينتهي عقد الأرجنتيني الحالي رفقة الفريق الوحيد الذي مثله خلال مسيرته في 30 يونيو 2021، لذا فإن النادي الكتالوني سيتعين عليه معالجة هذه المشكلة في المستقبل القريب.

وبالفعل هناك مفاوضات دائرة منذ مدة بين إدارة البارسا وممثلي ليو، وكان هناك اتجاه لتجديد التعاقد، قبل حلول أزمة تفشي فيروس "كورونا" داخل إسبانيا والعالم.

وكما أبلغت صحيفة "ماركا"، فإن ميسي لديه بند في عقده يسمح له بالمغادرة مجانا في صيف 2020، ومن أجل القيام بذلك، كان بإمكان النجم البالغ من العمر 32 عاما إبلاغ برشلونة قبل 1 يونيو، ولم يقل ميسي أي شيء، لذلك سيظل لاعبا في برشلونة لموسم آخر على أقل تقدير.

وكان برشلونة دائما على ثقة من أن الفائز بالكرة الذهبية ست مرات لن ينفذ هذا البند، وينصب التركيز حاليا نحو محاولة جعل "البولجا" يوقع عقدا جديدا في النادي.

#ليونيل ميسي

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