هيئة الأسرى: تعين جلسات استئناف للأسرى جنازرة وجعارة وقطامش

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال قررت تعين جلسة استئناف للنظر في قرار الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام منذ 22 يوما سامي جنازرة يوم الثلاثاء المقبل 9 حزيران/يونيو.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل الأسير جنازرة من عزل النقب الى عزل سجن عسقلان، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها نقله بشكل متكرر وبظروف صعبة، بهدف الضغط عليه لفك إضرابه.

وأوضحت ان محكمة الاحتلال قررت تعين جلسه استئناف للنظر في قرار الاعتقال الاداري لأمين سر حركة "فتح" اقليم شمال الخليل الأسير هاني جعارة وذلك في 17 حزيران/يونيو الجاري، كما عيّنت جلسة استئناف للأسير الاداري أحمد قطامش في التاريخ ذاته.