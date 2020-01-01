رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، إيعاز غانتس للجيش الاسرائيلي بتسريع الاستعدادات تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم، إضافة إلى هدم منشآت ومصادرة ممتلكات في الأغوار واعتقال 24 مواطنا خلال حملات دهم واقتحام في الضفة.

كما أبرزت الصحف، ترؤس الرئيس محمود عباس اجتماعا لخلية الأزمة اليوم لمتابعة الرد على خطة الضم، ومناقشة مجلس الوزراء إنشاء مؤسسة بنكية للتغلب على الإجراءات الاسرائيلية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":