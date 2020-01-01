أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، إيعاز غانتس للجيش الاسرائيلي بتسريع الاستعدادات تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم، إضافة إلى هدم منشآت ومصادرة ممتلكات في الأغوار واعتقال 24 مواطنا خلال حملات دهم واقتحام في الضفة.
كما أبرزت الصحف، ترؤس الرئيس محمود عباس اجتماعا لخلية الأزمة اليوم لمتابعة الرد على خطة الضم، ومناقشة مجلس الوزراء إنشاء مؤسسة بنكية للتغلب على الإجراءات الاسرائيلية.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
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الرئيس يهاتف والد الشهيد إياد الحلاق معزيا
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الرئيس يترأس اليوم اجتماعا لخلية الأزمة لمتابعة الرد على خطة الضم الاسرائيلية
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مجلس الوزراء يقرر إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات
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الاحتلال يهدم ويصادر منشآت زراعية بالأغوار ويقتحم سبسطية
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مقتل شاب بالرصاص في مخيم جنين ووفاة طفلة متأثرة بإصابتها في العيسوية وطفل بحادث سير في دير البلح
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غانتس يوعز لكوخافي بتسريع استعدادات جيش الاحتلال للتعامل مع تبعات الضم
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أبو بكر: البنوك مستمرة بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية خاصة بهم
"الأيام":
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غانتس يأمر جيشه بتسريع استعداداته لتنفيذ لضم مع دراسة جميع التداعيات
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الرئيس يترأس اليوم اجتماعا لخلية الأزمة لمتابعة الرد على خطة الضم
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مجلس الوزراء يقرر إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة
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أميركا الغاضبة: صدامات أمام البيت الأبيض وفرض حظر تجول في واشنطن ومدن كبرى
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إصابة جديدة بكورونا في محافظة قلقيلية و3 وفيات و27 اصابة في صفوف الجاليات
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هدم منشآت ومصادرة ممتلكات في الأغوار واعتقال 24 مواطنا خلال حملات دهم واقتحام
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كورونا في العالم: أكثر من 376 ألف وفاة ونحو ستة ملايين و341 ألف إصابة
"القدس":
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غانتس يوعز للجيش الاسرائيلي بتسريع الاستعدادات تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم
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الاحتلال يهدم منشآت ويستولي على آليات في الأغوار
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تواصل الاحتجاجات العنيفة في عدة مدن أميركية كبرى
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الرئيس يترأس اجتماعا لخلية الأزمة اليوم لمتابعة الرد على خطة الضم
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مجلس الوزراء يناقش إنشاء مؤسسة بنكية للتغلب على الإجراءات الاسرائيلية
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كورونا يواصل انتشاره في دول أميركا اللاتينية والكاريبي ويتوسع بالبرازيل