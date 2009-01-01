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"مسلم من ذوي البشرة السوداء" يتولى التحقيق في مقتل جورج فلويد

الثلاثاء 02 يونيو 2020 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مسلم من ذوي البشرة السوداء" يتولى التحقيق في مقتل جورج فلويد


وكالات

طلب حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، من النائب العام، كيث إليسون، مساعدة المدعي العام للمقاطعة، مايك فريمان، في التحقيق بوفاة جورج فلويد على يد شرطي أمريكي، التي أثارت ضجة في العالم.

وقال والز في تغريدة له على "تويتر" إن "وجود إليسون على رأس قيادة التحقيقات يحافظ على الثقة في التزامنا بضمان العدالة لجورج فلويد. شكرا لك أيها النائب العام. لا يمكنني التفكير في أي شخص أفضل للقيام بهذا العمل الحاسم".

من جهته، قبل إليسون القضية، وهو أول مسلم يدخل الكونغرس، وأول أمريكي من ذوي البشرة السوداء يتولى منصب النائب العام لولاية مينيسوتا.

وقال إليسون في مؤتمر صحفي: "مع قدر كبير من التواضع وجدية كبيرة، أقبل على مكتبي مسؤولية القيادة في هذه القضية الحرجة التي تنطوي على مقتل جورج فلويد".

ويبلغ إليسون من العمر 56 عاما، وهو سياسي أمريكي ومحام يشغل منصب المدعي العام الثلاثين لولاية مينيسوتا التي ولد وترعرع فيها.

وفي وقت سابق، كشفت عائلة جورج فلويد أن التقرير الطبي الذي أعده الطبيبان، مايكل بايدن وأليسيا ويلسون، يشير إلى أن وفاة فلويد سببها اختناق ناجم عن الضغط على الرقبة والظهر، ما أدى إلى منع وصول الدم إلى الدماغ.

وأضاف التقرير أن الضغط المستمر على الجانب الأيمن من شريان فلويد السباتي أعاق تدفق الدم إلى دماغه، بينما تسبب الوزن الملقى على ظهره في استحالة التنفس.

وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء البلاد من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين مع ذوي البشرة السوداء، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي، في الوقت الذي بدأت فيه الولايات تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.

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