  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسعار الفواكه والخضروات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 02 يونيو 2020 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الفواكه والخضروات اليوم الثلاثاء


غزة / سما /

الخضروات:
—-
الذرة: 8 كوز = 10 شيكل
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 1 ك = 1 شيكل
خيار بلدي:  7 – 8 ك = 10 شيكل
بصل بلدي:  7 – 8 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 7 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 16 شيكل
بامية حبة طويلة: 12 شيكل
ليمون: 1ك =  4 شيكل
باذنجان: 1 ك = 1 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
بنجر: 1ك =  3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 2 شيكل
فقوس: 2 -3 شيكل
—-
الفواكه:

فراولة: 1ك = 4 شيكل
موز: 3 – 4 ك = 10 شيكل
بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل
شمام : 5 – 7 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 6.5 شيكل
أجاص: 5 – 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل
خوخ: 1 ك = 6 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1 ك =  7 شيكل
عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل

#الفواكه

الأكثر قراءة اليوم

يعالج في 4 أيام: روسيا تعلن طرح أول دواء معتمد لعلاج "كوفيد 19"..

غانتس يأمر الجيش الاسرائيلي بالاستعداد للضم.. ومكالمة بين نتنياهو وكوشنر ومسؤولين من الجانبين

الأوقاف بغزة تعلن فتح المساجد امام صلاة الجماعة ابتداء من فجر الأربعاء

صور: حفل زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي في قسم الشرطة.. وإعلاميون يهاجمونه

الهباش يوضح حقيقة الانباء حول وجود موافقة أردنية أو سعودية على تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى

سيناريوهات إسرائيلية لموجة ثانية خطيرة من كورونا وهذا موعدها ..

الشعبية: القيادة الحالية تتبع "ديمقراطية الكتاكيت".. وأدوات منظمة التحرير أصبحت "خردة"

الأخبار الرئيسية

بينهم طفل .. تسجيل اصابتين بفيروس كورونا في قلقيلية

860x484 (1)

أمر نادر الحدوث.. الطفل دوابشة سيدلي بشهادته ويواجه قاتل عائلته حرقًا

مسؤول إسرائيلي : الإدارة الأميركية غير متحمسة لتطبيق السيادة

12

نيويورك تايمز: ضم الضفة الغربية انتهاك وقح للقانون الدولي

قناة عبرية: نقاشات حول كيفية التعامل مع خروج الرئيس عباس من رام الله دون تنسيق مع اسرائيل