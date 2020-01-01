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الاحتلال يهدم 6 متاجر قيد الإنشاء في جبل المكبر بالقدس

الثلاثاء 02 يونيو 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم 6 متاجر قيد الإنشاء في جبل المكبر بالقدس


القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 6 محلات تجارية قيد الإنشاء في "حي الصلعة" من قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تعود للمواطن محمد إبراهيم زعاترة.

وأفاد المواطن زعاترة، أن جرافتين تابعتين لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ترافقها قوات من جيش الاحتلال وشرطته، هدمت محلات قيد الإنشاء، بلغت مساحتها 250 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، مشيرًا أنه تم البدء ببنائها منذ نحو شهرين.

وقال: "لقد عملت على بناء هذه المحلات من أجل استخدام ثلاثة منها كمتاجر، وتحويل الأخرى لشقة سكنية لعائلتي، إلا إنني تفاجأت صباح اليوم بتسليمي بلاغ موافقة محكمة الاحتلال على قرار الهدم من قبل شرطي إسرائيلي، دون أن تبلغني مسبقا بموافقة محاكم الاحتلال على الهدم عبر المحامي صالح أيوب".

#الاحتلال

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