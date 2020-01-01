الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من جنين ومخيمها

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من جنين ومخيمها وسط إندلاع مواجهات .

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال في جنين اعتقلت الأسيرين المحررين الشيخ خالد سليمان أبو الحسن، وفتحي العتوم، بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزليهما.

وفي مخيم جنين اعتقلت قوات الاحتلال، محمد النبهان الطالب بكلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية، والأسيرين المحررين محمد عزمي نشرتي، وعماد جمال ابو الهيجا، بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشهما، وإحتجزت الشاب أحمد نشرتي بعد إستجوابه، فيما شهد المخيم مواجهات عنيفة أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت .