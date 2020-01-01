  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينهم طفل .. تسجيل اصابتين بفيروس كورونا في قلقيلية

الثلاثاء 02 يونيو 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم طفل .. تسجيل اصابتين بفيروس كورونا في قلقيلية


رام الله / سما /

 اعلن اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل اصابتين بفيروس كورونا من المخالطين لمواطنين من بلدة عزون عتمة أحدهما طفل عمره سنة وسبع شهور ليرتفع عدد الاصاباتالى 16 اصابة في المحافظة.


واوعز رواجبة للطواقم الطبية والأمنية بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصابين وسيكون هناك اجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع وحجم الاختلاط وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

وكانت وزارة الصحة قد قامت بسحب 56 عينة يوم أمس والعينتين المصابتين من ضمنهما وتقوم الوزارة بسحب عينات اخرى وفق التطورات الجديدة للخارطة الوبائية الجديدة.

واشار الى ان بلدة عزون عتمة ما زالت المنطقة مغلقة والإجراءات الامنية والطبية مستمرة.

#فيروس كورونا #قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

يعالج في 4 أيام: روسيا تعلن طرح أول دواء معتمد لعلاج "كوفيد 19"..

غانتس يأمر الجيش الاسرائيلي بالاستعداد للضم.. ومكالمة بين نتنياهو وكوشنر ومسؤولين من الجانبين

الأوقاف بغزة تعلن فتح المساجد امام صلاة الجماعة ابتداء من فجر الأربعاء

صور: حفل زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي في قسم الشرطة.. وإعلاميون يهاجمونه

الهباش يوضح حقيقة الانباء حول وجود موافقة أردنية أو سعودية على تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى

سيناريوهات إسرائيلية لموجة ثانية خطيرة من كورونا وهذا موعدها ..

الشعبية: القيادة الحالية تتبع "ديمقراطية الكتاكيت".. وأدوات منظمة التحرير أصبحت "خردة"

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

أمر نادر الحدوث.. الطفل دوابشة سيدلي بشهادته ويواجه قاتل عائلته حرقًا

مسؤول إسرائيلي : الإدارة الأميركية غير متحمسة لتطبيق السيادة

12

نيويورك تايمز: ضم الضفة الغربية انتهاك وقح للقانون الدولي

قناة عبرية: نقاشات حول كيفية التعامل مع خروج الرئيس عباس من رام الله دون تنسيق مع اسرائيل

الجيش

غانتس يأمر الجيش الاسرائيلي بالاستعداد للضم.. ومكالمة بين نتنياهو وكوشنر ومسؤولين من الجانبين