بينهم طفل .. تسجيل اصابتين بفيروس كورونا في قلقيلية

رام الله / سما /

اعلن اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل اصابتين بفيروس كورونا من المخالطين لمواطنين من بلدة عزون عتمة أحدهما طفل عمره سنة وسبع شهور ليرتفع عدد الاصاباتالى 16 اصابة في المحافظة.





واوعز رواجبة للطواقم الطبية والأمنية بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصابين وسيكون هناك اجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع وحجم الاختلاط وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

وكانت وزارة الصحة قد قامت بسحب 56 عينة يوم أمس والعينتين المصابتين من ضمنهما وتقوم الوزارة بسحب عينات اخرى وفق التطورات الجديدة للخارطة الوبائية الجديدة.

واشار الى ان بلدة عزون عتمة ما زالت المنطقة مغلقة والإجراءات الامنية والطبية مستمرة.