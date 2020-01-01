معاريف: غضب في الخارجية الإسرائيلية من سياسة استفراد نتنياهو لنفسه بقضية "الضم"

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الغضب في أوساط المسؤولين بالخارجية الإسرائيلية، إزاء ما وصفت بـ "سياسة الاستفراد" من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لنفسه، بشأن عملية "الضم" للمستوطنات والأغوار في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي من الوزارة، فإن نتنياهو لم يطلب من الوزارة أي عمل أو نشاط أو خطة بشأن قضية السيادة، وأن ذلك نابع من رغبة نتنياهو في اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة، لوحده فقط.

وأكد المصدر أن نتنياهو يبدو غير مهتم بالعمل مع الخارجية أو وزارة القضاء وحتى وزارة الجيش، ويخشى أن يضر ذلك من حريته في العمل لوحده بهذا الملف.

وفي سياق متصل، يخطط ما يسمى مجلس مستوطنات يشع لحملة في الولايات المتحدة ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تسمح بإقامة دولة فلسطينية، وفق الخطة المسماة "صفقة القرن".

ويطالب المجلس بفرض السيادة وتوسيعها بمناطق الضفة، على أن لا يسمح ببقاء أي جيوب إسرائيلية في المناطق المحددة كدولة فلسطينية، وكذلك منع إقامة أي دولة للفلسطينيين.

ووفقًا للصحيفة، فإن قادة المجلس غاضبون من نتنياهو ويطالبون بالاجتماع معه وجهًا لوجه، إلا أن نتنياهو يفضل الحديث إليهم عبر وسائل الإعلام. وفق مسؤول منهم.