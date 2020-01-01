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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

الثلاثاء 02 يونيو 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

 شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء.

وتركزت الاعتقالات في شمال الضفة الغربية ورام الله، كما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال عقب اقتحاب مخيم جنين فجرا.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الثلاثاء:
١. المحرر أحمد عواد- نابلس
٢. داود صالح- نابلس
٣.أيوب عصيدة- تل غرب نابلس
٤. كرم عيسى داود- بيتا جنوب نابلس
٥.لؤي تيسير دويكات- بيتا
٦. المحرر خلدون البرغوثي- كوبر شمال رام الله
٧. عهد الريماوي- بيت ريما غرب رام الله
٨. خليل فؤاد أبو يعقوب- كفل حارس قرب سلفيت
٩. علي محمود القاق- كفل حارس
١٠. محمد النبهان- مخيم جنين

#الاحتلال #اعتقالات

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