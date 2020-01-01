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الشرطة تسحب رخص قيادة 50 سائق لعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية برام الله

الإثنين 01 يونيو 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تسحب رخص قيادة 50 سائق لعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية برام الله


رام الله / سما /

سحبت الشرطة اليوم رخص قيادة 50 سائق واحضار 6 أشخاص من اصحاب المحلات لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في رام الله.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة للتأكد من التزام المواطنين بالاجراءت الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا قامت الشرطة وخلال جولة داخل المحافظة بسحب 50 رخص قيادة لأصحاب المركبات واحضار 6 أشخاص من اصحاب المحلات لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في رام الله .
 
ونناشد المواطنين الى ضرورة إتباع الإرشادات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين من هذا الفيروس واخذ كافة التعليمات على محمل الجد

#الشرطة #رخصة قيادة #فيروس كورونا

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