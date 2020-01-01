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الرئيس يهاتف والد الشهيد إياد الحلاق

الإثنين 01 يونيو 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف والد الشهيد إياد الحلاق


رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، والد الشهيد إياد الحلاق معزيا باستشهاده.

وعبّر الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، عن استنكاره وإدانته لهذه الجريمة البشعة التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الأعزل بهدف إرهابه.

وأعرب الرئيس عن تعازيه الحارة لوالد الشهيد الحلاق، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

واستشهد الحلاق (32 عاما)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص عناصر شرطة الاحتلال صباح السبت الماضي، قرب باب الأسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

#الرئيس عباس #الشهيد إياد الحلاق

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