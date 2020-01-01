قناة عبرية: نقاشات حول كيفية التعامل مع خروج الرئيس عباس من رام الله دون تنسيق مع اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل تجري مناقشات في كيفية التعامل مع إمكانية مغادرة الرئيس محمود عباس، مدينة رام الله، إلى الخارج، بدون تنسيق مع إسرائيل.

ولم تورد القناة أي معلومات عن تفاصيل المناقشات الجارية بشأن هذه القضية بعد إعلان القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح لها بنقل أي قوات أمن فلسطينية من أي مكان إلى آخر بدون تنسيق أمني.

ووفقًا للقناة، فإن قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلقوا تعليمات من المستوى السياسي بالسلطة لعدم الدخول في صراع مع الجيش الإسرائيلي على الأرض، والابتعاد عن أي منطقة تجري فيها نشاطات للجيش الإسرائيلي.