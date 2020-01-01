  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"فيسبوك" و"سناب شات" تنددان بالتمييز العرقي في أميركا

الإثنين 01 يونيو 2020 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" و"سناب شات" تنددان بالتمييز العرقي في أميركا


واشنطن /سما/

 انضمت "فيسبوك" و"سناب شات" إلى قائمة الشركات الأمريكية المنددة بالتمييز العرقي في الولايات المتحدة، حيث اندلعت احتجاجات عنيفة في عدد من مدنها الكبرى بسبب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل لقي حتفه أثناء ضبط الشرطة له في منيابوليس الأسبوع الماضي.

وانضمت الشركتان، بحسب "رويترز" إلى إنتل كورب، ونتفليكس، ونايكي، في اتخاذ موقف معلن مندد بوفاة فلويد، وعبرتا عن مخاوفهما بشأن التمييز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج، في منشور على منصته في ساعة متأخرة من مساء الأحد "نحن نقف مع مجتمع السود وجميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة تكريما لجورج فلويد وبرونا تايلور وأحمود أربيري والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لن تُنسى أسماؤهم".

وأضاف أن فيسبوك ستخصص عشرة ملايين دولار للمنظمات التي تعمل من أجل تحقيق العدالة العرقية.

وقال إيفان شبيجل الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات في مذكرة داخلية "قلبي منفطر وأشعر بالغضب من (أسلوب) معاملة السود والملونين في أمريكا".

وأضاف "يجب أن نبدأ عملية للتأكد من أن (صوت) مجتمع السود الأمريكي مسموع في جميع أنحاء البلاد".

وأثارت وفاة فلويد موجة غضب في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

#فيسبوك #شناب شات #احتجاجات #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

احتجاجات أمريكا بدأت بمتجر يملكه فلسطيني.. هذه روايته (شاهد)

إصابتان إثر وقوع انفجار في ورشة للحدادة غرب مدينة غزة

صحيفة عبرية : مفاوضات سرية بين السعودية وإسرائيل برعاية أمريكية حول الأقصى

نقل ترامب إلى مخبأ تحت الأرض وهذا فعله عندما وصلت الاحتجاجات أمام البيت الأبيض ..

جنرال إسرائيلي يهاجم الأردن على خلفية موقفه من الضم: "الشارع الإسرائيلي لا يحب أن يرى ملكا يهدده"

فتح: حصار الرئيس عباس وارد.. ولن نتراجع امام التهديدات الاسرائيلية

الأوقاف بغزة تعلن فتح المساجد امام صلاة الجماعة ابتداء من فجر الأربعاء

الأخبار الرئيسية

الجيش

"يديعوت": غانتس يأمر الجيش الاسرائيلي بالاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطة الضم...

الشرطة

حدّدت هوية مطلقي النار.. الشرطة تصدر بيانا مهما بخصوص حادثة اطلاق النار في مدينة غزة

يعالج في 4 أيام: روسيا تعلن طرح أول دواء معتمد لعلاج "كوفيد 19"..

الهباش يوضح حقيقة الانباء حول وجود موافقة أردنية أو سعودية على تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى

الشعبية

الشعبية: القيادة الحالية تتبع "ديمقراطية الكتاكيت".. وأدوات منظمة التحرير أصبحت "خردة"