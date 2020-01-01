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الأردن: 7 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة شفاء

الإثنين 01 يونيو 2020 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 7 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة شفاء


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 746 إصابة.

وأشار الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالات توزعت هي لستة أردنيين قادميـن من الخارج (3 من الإمارات، و2 من مصر، و1 من تركيا) وحالة من الكوادر العاملة في أحد فنادق الحجر.

كما سُجِّلت 13 حالة شفاء، منها 12 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي، بينما أجري 5070 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 193060 فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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