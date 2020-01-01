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لافروف لغوتيريش: يجب حل مشكلة البعثة الأممية في ليبيا في أسرع وقت

الإثنين 01 يونيو 2020 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف لغوتيريش: يجب حل مشكلة البعثة الأممية في ليبيا في أسرع وقت


موسكو/ وكالات/

 أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة اختيار الممثل الأممي الجديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وغويتيرش أجريا يوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بحثا خلاله عددا من القضايا بينها تطورات الأزمة الليبية.

وأكد الجانب الروسي، حسب البيان، "أولوية حل مسألة إدارة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظروف التدهور المستمر للأوضاع في هذه البلاد".

وأعلن المبعوث الأممي الخاص السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم 2 مارس الماضي، أنه طلب من غوتيريش إعفاءه من مهامه كمبعوث أممي خاص إلى ليبيا، موضحا قراره بأن حالته الصحية لا تسمح له بمواصلة "هذه الوتيرة من الإجهاد".

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