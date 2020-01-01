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بعد لقائه بالسفير الامريكي..

"يديعوت": غانتس يأمر الجيش الاسرائيلي بالاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطة الضم...

الإثنين 01 يونيو 2020 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": غانتس يأمر الجيش الاسرائيلي بالاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطة الضم...


القدس المحتلة / سما /

 أصدر بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، ورئيس الوزراء البديل في الحكومة الحالية، اليوم الاثنين، أوامره لرئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، بتسريع استعدادات الجيش للإجراءات الجارية في الساحة الفلسطينية بشأن عملية "الضم".

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن غانتس أطلع كوخافي بالتطورات السياسية الحاصلة في الساعات والأيام الأخيرة.

وأشار غانتس إلى أنه سيضع خطة في الأيام المقبلة لتنسيق التحركات اللازمة بشأن هذه القضية.

وقال غانتس في تصريحات أخرى خلال اجتماع لحزبه أزرق - أبيض، "سنواصل محاولة دفع عملية السلام إلى أقصى حد ممكن".

‫وتأتي هذه التطورات، بعد ساعات من لقاء غانتس مع السفير الأميركي ديفيد فريدمان، بحثا خلاله قضية "الضم".

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قالت إن غانتس سيعين مندوبًا له من أجل المشاركة في فريق رسم الخرائط الأميركية - الإسرائيلية، من أجل الضم.

#غانتس #ديفيد فريدمان #اسرائيل #مخططات الضم #الجيش الإسرائيلي #أفيف كوخافي #الضفة الغربية

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