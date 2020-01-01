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منتدى الإعلاميين يدين المطالبة الإسرائيلية بطرد رسام كاريكاتير برتغالي انتقد نتنياهو

الإثنين 01 يونيو 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتدى الإعلاميين يدين المطالبة الإسرائيلية بطرد رسام كاريكاتير برتغالي انتقد نتنياهو


غزة / سما /

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن إدانته الشديدة لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بطرد رسام الكاريكاتير البرتغالي (فاسكو غارغالو) إثر نشره رسماً بعنوان: "المحرقةً" في مجلة (سابادو) البرتغالية، مثيراً بذلك حفيظة الاحتلال الذي يرتكب الجرائم البشعة صباح مساء بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وكان آخرها جريمة إعدام شاب مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة بدم بارد.

وذكر المنتدى في بيان له اليوم الاثنين ان الرسام البرتغالي جسد في رسم الكاريكاتير رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزج بتابوت يمثل الشعب الفلسطيني إلى المحرقة، حيث تعرض إثر ذلك لحملة إسرائيلية شعواء طالبت رئيس الصحيفة بطرده، وذلك في أبشع صور الإرهاب الفكري المعهود على سلطات الاحتلال ذات السجل الدموي الحافل بقمع وانتهاك حرية الصحفيين، إذ يقبع في سجونها المظلمة 19 صحفياً فلسطينياً، فضلاً عن قتل عشرات الصحفيين على مدار العقود الماضية.

وأكد منتدى الإعلاميين تضامنه التام مع الفنان البرتغالي (فاسكو غارغالو) الذي انتصر لقيم العدالة والإنسانية، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين لضرورة حماية الفنان غارغالو، والحيلولة دون الاستجابة لضغوط الاحتلال الإسرائيلي لطرده من عمله، لاسيما أن نجاح ضغوط الاحتلال في ذلك سيكون خنجراً مسموماً في ظهر حرية الصحافة، وتشجيعاً للاحتلال الإسرائيلي على إرهاب الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.

#منتدى الإعلاميين الفلسطينيين #الاحتلال الاسرائيلي #فاسكو غارغالو

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