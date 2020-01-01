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غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص ٢٣٤ عينة مشتبه بها

الإثنين 01 يونيو 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص ٢٣٤ عينة مشتبه بها


غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ان المختبر المركزي اجري فحوصات ل ٢٣٤ عينة مشتبه بها من داخل مراكز الحجر الصحي وكانت جميع النتائج سلبية وان لا اصابات جديدة بفيروس كورونا.

واشارت الى ان عدد العينات التي فحصت منذ بداية الازمة بلغ ٩٧٣٤ عينة كانت سلبية باستثناء ٦١ عينة؛ توفيت حالة واحدة منها لامراة مسنة فيما تماثلت ١٨ حالة للشفاء وبقيت ٤٢ تتلقى العلاج داخل مشفى العزل بمعبر رفح .

وتتابع وزارة الصحة بغزة الحالة الصحية لـ ١٤٦٦ مواطن موزعين على ١٤ مركز للحجر الصحي ولم تظهر عليهم اية اعراض مرضية.

وكانت الصحة اعلنت في وقت سابق انها بدأت باجراء الفحوص الطبية ل لـ١٤٠٠ مواطن داخل مراكز الحجر تمهيدا لخروجهم بعد ان مكتب الدفعة الاولى عشرين يوما.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #فحوصات كورونا #قطاع غزة

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