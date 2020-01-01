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لن نسمح بإثارة الفوضى وتهديد السلم

حدّدت هوية مطلقي النار.. الشرطة تصدر بيانا مهما بخصوص حادثة اطلاق النار في مدينة غزة

الإثنين 01 يونيو 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حدّدت هوية مطلقي النار.. الشرطة تصدر بيانا مهما بخصوص حادثة اطلاق النار في مدينة غزة


غزة / سما /

اصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تصريحا صحفيا بخصوص حادثة اطلاق النار في مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد ايمن البطنيجي، إن  الشرطة تتابع حادثة إطلاق النار على إثر خلافات شخصية في مدينة غزة بعد ظهر اليوم الإثنين، والتي أدت لإصابة طفل.

وأشار الى أن فتحت الشرطة فتحت تحقيقاً وحدّدت هوية مطلقي النار، وتعمل حالياً من أجل توقيفهم وضبط السلاح المستخدم في الحادثة، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأكدت الشرطة أنها لن تسمح لأيّ جهة كانت بإثارة الفوضى وتهديد السلم الأهلي، وستُحاسب كل من يستخدم السلاح خارج إطار القانون، ويُعرض أمن المواطنين وحياتهم للخطر.

#الشرطة الفلسطينية #قطاع غزة #اطلاق نار #غزة

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