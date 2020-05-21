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مصرع طفلة متأثرة بإصابتها برصاصة طائشة بالعيسوية

الإثنين 01 يونيو 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفلة متأثرة بإصابتها برصاصة طائشة بالعيسوية


القدس المحتلة / سما /

لقيت الطفلة رفيف محمد قراعين (4 سنوات) من بلدة العيسوية مصرعها، بعد عصر اليوم الإثنين، بعد أصابتها برصاصة طائشة بالرأس، حيث رقدت في المستشفى وهي بحالة حرجة.

وأعلن مستشفى "عين كارم" في القدس المحتلة عن وفاة الطفلة قراعين التي وصلت إلى المستشفى في تاريخ 21-5-2020، وهي بحالة حرجة وتعاني من إصابة بطلق ناري بالرأس.

ووفقا للمستشفى، فقد وصلت الطفلة إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي وموصولة لجهاز التنفس الاصطناعي، وفي خطر على حياتها.

وخلال مكوثها في المستشفى، أخضعت الطفلة للعلاج والجراحة من قبل فريق من خبراء جراحة المخ والأعصاب لدى الأطفال، وعولجت بشكل مكثف في وحدة العناية المركزة للأطفال، لكن إصابة الدماغ كانت شديدة للغاية.

وإلى الآن لم تكشف شرطة الاحتلال عن ملابسات الحادثة، علما أن الحديث يور عن إصابة الطفلة برصاص طائشة دون تحديد مصدرها، فيما لم تنفذ الشرطة أي اعتقالات ولم تفك رموز الجريمة.

#وفاة طفلة #بلدة العيسوية

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