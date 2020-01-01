غزة: مجهولون يطلقون النار على شرحبيل الزعيم.. و"رجال الاعمال" تطالب بضرورة محاسبتهم

غزة / سما /

استنكرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بمحافظات غزة بأشد عبارات الإدانة والاستهجان، قيام "فئة مجهولة" بإطلاق النار على الاستشاري الرائد في القانون في فلسطين الأستاذ شرحبيل الزعيم.

وقالت الجمعية في بيان لها إن "إطلاق النار على الأستاذ شرحبيل الزعيم يعبر عن سلوك غادر وخارج عن الاخلاق والعادات والقيم الفلسطينية."

وطالبت وزارة الداخلية بضرورة محاسبة الواقفين وراء حادثة اطلاق النار، مع "ضرورة الحفاظ على المكانة التي يحتلها رجال الاعمال وأعمدة القانون في مقدمة المجتمع ورفعة الاقتصاد الوطني".