"الخارجية": 110 حالات وفاة و1779 اصابة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا حول العالم

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 110 حالات وفاة بفيروس كورونا، منها وفاة جديدة في الامارات، واصابة 1779، بينها واحدة في الكويت، و3 اصابات في الولايات المتحدة، و 27 في قطر.

كما وتم تسجيل 943 حالة تعافي، منها 4 حالات تعافي في قطر، وواحدة في الولايات المتحدة، وأخرى في تشيلي.

وبينت الخارجية في تقريرها، اليوم الاثنين، أن فريق العمل المصغر الذي يتابع اوضاع الجاليات الفلسطينية في دول العالم كافة في ظل تفشي وباء كورونا، وطاقم العمل المختص بتمديد وتجديد جوازات سفر المواطنين في الخارج، انجز تجديد 3494 جواز سفر وتمديد 218، في الفترة 22-3-2020 وحتى اعلان نهاية حالة الطوارئ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة في ظل جائحة كورونا واغلاق المؤسسات الرسمية داخل فلسطين واغلاق المطارات ومنع الحركة في عديد الدول.

وافاد طاقم العمل المختص، بأن جزءا كبيرا من معاملات هذه الجوازات كان قد وصل الى الوزارة قبل الاعلان الأول عن حالة الطوارئ، ومنها جوازات للاستخدام الخارجي او جوازات سفر عادية او بدل فاقد وتالف، بما يعكسه ذلك من جهود كبيرة بذلتها الوزارة سواء في تجميع تلك الجوازات والمعاملات وتصنيفها والتدقيق فيها، او متابعة جميع الأوراق الثبوتية لحالات التمديد بعد اقرارها والموافقة عليها من قبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وأوضحت "الخارجية" أن الطاقم قام بإرسال جميع تلك الجوازات الى سفارات دولة فلسطين المعنية لإرسالها لأصحابها، ونوه الى أن بعض جوازات السفر قد لاتصل في موعدها بسبب اغلاق المطارات او عدم تمكن البريد الدولي من ايصالها، وذلك بسبب حظر التجوال في عدد من الدول.

وقالت الخارجية إن فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية افاد بتسجيل 3 اصابات جديدة في صفوفها ليرتفع عدد الاصابات الى 790، وتسجيل حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 306، فيما لم تسجل اية وفاة جديدة بسبب الفيروس منذ 3 ايام.

وتتواصل مراكز الجالية ورؤسائها وفعالياتها ومؤسساتها مع الحالات المصابة وتقدم لها العون على المستويين الصحي والمعيشي.

وافادت سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن نبيل خالد فاخرة 67 عاما بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 14، ولم تسجل اصابات جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الاصابات 57، وعدد حالات التعافي 9.

واكدت سفارة دولة فلسطين لدى الكويت تسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، وهي ترقد حاليا في المستشفى وتتلقى العلاج ليرتفع عدد الاصابات الى 19، وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وتقف الى جانبها للاطمئنان على صحتها وتلبية اي احتياج ممكن لها.

وفي اخر تحديث للاصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى قطر بتسجيل 23 أصابة جديدة، ليرتفع عدد الاصابات الى 299، منها 4 حالات في العناية المركزة، 13 حالة تحت العلاج في المستشفى، 104 حالات نشطة في الحجر الصحي ولا تستدعي العلاج في المشافي، في حين تم تسجيل 4 حالات تعافي ليرتفع عدد حالات التعافي الى 175، ويبقى عدد حالات الوفاة 3، بعد ان تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالأمس.

وافادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان، بأن كوادر السفارة وابناء الجالية والطلبة والعالقين بخير وسلامة، ولم تسجل اية اصابة في صفوفهم، وإنها تتواصل معهم باستمرار وتقدم لهم اية مساعدة ممكنة يطلبونها. لا زالت السفارة تتابع قضية العالقين من الطلبة والمواطنين على امل ان يتمكنوا من المغادرة بعد فتح المجالات الجوية.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، انه لم يتم تسجيل اصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الاصابات المسجلة حتى الان 16، تعافي منها 6 حالات ليبقى عدد الحالات النشطة 9، وحالة وفاة واحدة سابقة. وأشارت السفارة الى ان لديها 4 مواطنين عالقين في انتظار فتح المطارات حتى يتمكنوا من العودة.

كما اكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، انها تتابع أوضاع الرعايا الفلسطينيين والطلبة ولم تبلغ عن أية اصابة جديدة حتى الآن، فيما يتم تسجيل واحصاء الجالية والطلبة الراغبين في العودة الى ارض الوطن، وتبين من بينهم 37 طالبا عسكريا.